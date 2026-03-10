Kilis'ten Gazze'ye Yardım Eli - Son Dakika
Kilis'ten Gazze'ye Yardım Eli

Kilis'ten Gazze'ye Yardım Eli
10.03.2026 14:06
Kilis'teki Kur'an kursu öğrencileri, Gazze'deki yetimlere 50 bin lira yardım topladı.

Kilis Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için 50 bin lira topladı.

Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, Kur'an kurslarında düzenledikleri "Ramazan kumbarası" uygulamasına öğrencilerin katkı sunduğunu söyledi.

Yardımlar için öğrencilere teşekkür eden Bozkurt, "Müftülük bünyesinde açtığımız 4-6 yaş Kur'an kurslarında yaptığımız proje kapsamında toplanan paraları öğrencilerimiz öğretmenleri ile gelerek bizlere teslim etti. Biz de bu paraları Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimize göndereceğiz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilere kitap hediye eden Müftü Bozkurt, bu duyarlılığa katkı sunan velilere de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'ten Gazze'ye Yardım Eli - Son Dakika

