Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün düzenlenen özel kuvvetler taktiksel askeri tatbikatına katılım göstererek, ordunun en kritik görevinin "savaşa tam hazırlık" olduğunu söyledi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, özel kuvvetler tarafından dün taktiksel askeri tatbikat düzenlendi.
Söz konusu tatbikata katılan Kim, tatbikatın yapıldığı tesiste incelemelerde bulundu.
Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Kim, Kuzey Kore ordusunun en kritik görevinin "savaşa tam hazırlık" olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kim Jong-un, Askeri Tatbikatta 'Savaşa Hazırlık' Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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