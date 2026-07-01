Kim Jong-un'dan Çin'e Dostluk Mesajı - Son Dakika
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Kim Jong-un'dan Çin'e Dostluk Mesajı

01.07.2026 09:50
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Kuzey Kore lideri Kim, Çin ile işbirliğini güçlendirme kararlılığını yineledi ve tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin ile dostluk ve işbirliğini güçlendirme kararlılığını yineledi.

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e tebrik mesajı gönderdi.

Kim, mesajında, iki halkın ortak varlığı olarak nitelendirdiği "dostluk ve işbirliği" ilişkilerinin inşasını sürdürmek için Şi ile çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "Komünist Parti olmadan yeni bir Çin olamaz. Bu, Çin halkının uzun yıllardır onun rehberliğinde ilerlerken farkına vardığı bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Şi ile geçen ay Pyongyang'da düzenlediği zirveyi hatırlatan Kim, bu görüşmeyi "iki müttefik arasındaki yoldaşça dostluk ve güvenin derinleştiği tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Kim, "İki ülke ilişkilerinin mutlak üstünlüğü, partilerin liderliği tarafından kararlılıkla garanti altına alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Şi, 8-9 Haziran'da 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kim Jong-un'dan Çin'e Dostluk Mesajı - Son Dakika

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