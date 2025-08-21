Kim Jong-un'dan Rusya'ya Övgü - Son Dakika
Kim Jong-un'dan Rusya'ya Övgü

21.08.2025 11:33
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya-Ukrayna savaşında Kursk'ta görevli birliklere övgüde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında Kursk bölgesinde görevlendirilen Kuzey Kore birliklerini ve komutanlarını övdü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Rusya-Ukrayna Savaşında Kursk bölgesinde görev yapan Kuzey Kore ordusunun denizaşırı operasyon birliği komutanlarıyla bir araya geldi.

Komutanlardan birliklerin yurt dışındaki askeri faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan Kim, Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecindeki "başarıları" nedeniyle Kuzey Kore ordusuna övgüde bulundu.

Kim, Kuzey Kore ordusunun "kahraman" yapısına vurgu yaparak, "Bu sonuç, ordumuzun dünyanın en güçlü ordusu olarak ününü ve itibarını pekiştirmiş ve herkesin bunu açıkça anlamasını sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Moskova- Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

