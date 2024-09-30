Kim Jong-un Selleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kim Jong-un Selleri Ziyaret Etti

Kuzey Kore lideri Kim, sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek acil ihtiyaçları vurguladı.

30.09.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin kuzeybatısında temmuzda meydana gelen sellerin ardından süren çalışmaları denetlemek üzere afet bölgelerini ziyaret ettiği bildirildi.

Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ülkenin kuzeybatısındaki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Seller nedeniyle hasar gören bölgelerde devam eden çalışmaları denetleyen Kim, "afetten etkilenenlerin acılarını hafifletmenin acil bir ihtiyaç olduğuna" vurgu yaptı.

Kim, "Sel mağdurlarının acılarını mümkün olduğunca erken dindirmek ve selin etkisi altına aldığı bölgelerdeki üretimi ve yaşam düzenini normal seviyeye getirmek, şu anda partinin ve hükümetin karşı karşıya olduğu en acil görevdir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'de sel

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde, temmuzda, şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğal Afet, Kuzey Kore, Politika, Güncel, Çevre, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kim Jong-un Selleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:46 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti
15:34 Öğretmen, Öğrencisini Demir Çubukla Darp Etti İddiası Öğretmen, Öğrencisini Demir Çubukla Darp Etti İddiası
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
00:45 Gelin ve damadın kabus dolu anları İşte düğünü iptal ettiren kavga Gelin ve damadın kabus dolu anları! İşte düğünü iptal ettiren kavga
00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
00:14 Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul’da olacağız, problem yok Erden Timur gözaltı iddialarını yalanladı: Cuma günü İstanbul'da olacağız, problem yok
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 18:35:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kim Jong-un Selleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement