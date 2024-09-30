Kim Jong-un Selleri Ziyaret Etti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin kuzeybatısında temmuzda meydana gelen sellerin ardından süren çalışmaları denetlemek üzere afet bölgelerini ziyaret ettiği bildirildi.

Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ülkenin kuzeybatısındaki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Seller nedeniyle hasar gören bölgelerde devam eden çalışmaları denetleyen Kim, "afetten etkilenenlerin acılarını hafifletmenin acil bir ihtiyaç olduğuna" vurgu yaptı.

Kim, "Sel mağdurlarının acılarını mümkün olduğunca erken dindirmek ve selin etkisi altına aldığı bölgelerdeki üretimi ve yaşam düzenini normal seviyeye getirmek, şu anda partinin ve hükümetin karşı karşıya olduğu en acil görevdir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'de sel

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde, temmuzda, şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.