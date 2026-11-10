Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kore Yarımadası'nda diyalog çağrısına tepki gösterdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, Guterres'in "ön yargılı ve sorumsuz tutum" benimsediğini savundu.

Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin güney sınırı boyunca yürüttüğü askeri tahkimat çalışmalarını meşru müdafaa hakkı olarak niteleyerek, Güney Kore'nin inşaatı engellediğini ve gerilimin artmasının sorumluluğunu Kuzey'e yüklemeye çalıştığını ileri sürdü.

Guterres'in olayın gerçeklerini ortaya koymadan Güney Kore'nin görüşünü yinelediğini öne süren Kim Yo-jong, Guterres'in Kore Yarımadası'nda gerilimin azalmasını gerçekten istiyorsa olayı iyi anlaması ve Güney Kore'yi sorumlu tutması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Kim Yo-jong, Güney Kore ordusunun eylemlerinin sınırda bir olaya yol açması durumunda Guterres'in de sorumluluğu paylaşacağını kaydetti.

Guterres'ten Kore Yarımadası'nda diyalog çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in Kore Yarımadası'ndaki durumdan ve iki Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölgede gerilimin tırmanma ihtimalinden endişe duyduğunu bildirmişti.

Dujarric, Guterres'in ilgili taraflara, istenmeyen kazaların ve yanlış hesapların önüne geçmek amacıyla askeri iletişim kanalları da dahil olmak üzere iletişim hatlarının yeniden açılması çağrısında bulunduğunu belirtmişti.

Sözcü Dujarric, diplomatik temasların ve yeniden başlayacak diyaloğun, Kore Yarımadası'nda gerilimi azaltmanın ve kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu kaydetmişti.

İki Kore arasında sınır gerilimi tırmandı

Son dönemde Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim, Askerden Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de Güney Koreli 3 askerin bir kara mayınının patlaması sonucunda yaralanması ve Seul'ün olaya ilişkin Pyongyang'ı suçlamasıyla yeniden tırmandı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, güney sınırında "Güney Koreli askeri haydutlar" kaynaklı "ciddi" istikrarsızlık durumu olduğunu iddia ederek, Seul hükümetini provokasyonla suçlamıştı.

Kim Yo-jong, güney sınırlarında konuşlu taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı ve geçen yıl durdurdukları hoparlörden propaganda yayınlarına tekrar başlamayı değerlendirdiklerini belirtmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung da cephe hattındaki birliği ziyaretinde askerlere, Kuzey'in yeni provokasyonlara başvurması halinde kararlı şekilde karşılık verilmesi talimatı vermişti.