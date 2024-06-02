Kimliğini evde unutunca ailesi imdadına yetişti Zonguldak'ta LGS heyecanı - Son Dakika
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Kimliğini evde unutunca ailesi imdadına yetişti Zonguldak'ta LGS heyecanı

Zonguldak'ta bir aday, sınava gireceği binaya geldiğinde kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Ailesinden yardım isteyen öğrenci, kimliğini okula getiren ağabeyi sayesinde sınava yetişti. Liselere Geçiş Sistemi sınavı iki oturumda uygulanacak ve sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak.

02.06.2024 23:24
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Kimliğini evde unutunca ailesi imdadına yetişti

Zonguldak'ta LGS heyecanı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta adaylar Liselere Geçiş Sistemi kapsamında ter döktü. Bir aday sınava gireceği binaya geldiğinde kimliğini evde unuttuğunu fark edince imdadına ailesi yetişti. Kimliği ulaştırılan öğrenci, sınava gireceği salonun yolunu tuttu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı iki oturumda uygulanacak. Saat 09.30 itibariyle başlayan sınavın 50 soruluk sözel alanında ilk oturum 75 dakika, 40 soruluk sayısal alanında ise ikinci oturum 80 dakika sürecek.

Fen Lisesi'nde sınava giren adaylardan bazıları bir saat öncesinden sınavın yapılacağı binaya gelerek hazır bulundu. Öğrencilerin velileri de en az öğrenciler kadar bina dışında heyecanlı bir şekilde bekleyişini sürdürdü. Rana İpek, kimliğini evde unutunca ailesinden yardım istedi. Ağabeyi Mustafa İpek'e ulaşan öğrenci, bir süre sınava gireceği binanın önünde bekleyişini sürdürdü. Evden getirilen kimliği okula koşarak getiren ağabey Mustafa İpek, "Kimliğini evde unutmuş. Babam getirdi. Bende aşağıdaki yola koşarak alıp getirdim. Biraz heyecan yaptı. Ama yetiştirdik" dedi.

Sonuçların 28 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kimliğini evde unutunca ailesi imdadına yetişti Zonguldak'ta LGS heyecanı - Son Dakika

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