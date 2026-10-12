Kimyasal yüklü IVYAN tankeri Küçükçekmece Demir Sahası\'na emniyetle demirletildi

Kimyasal yüklü IVYAN tankeri Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'dan İtalya'ya giderken makine arızası yapan kimyasal yüklü IVYAN tankeri Kanlıca önlerinde demir atmıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tankerin kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 römorkörü refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiğini açıkladı.
(İSTANBUL) - İstanbul Boğazı'nda, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir halindeyken makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde demir atan IVYAN isimli kimyasal yüklü tanker, kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 römorkörü refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, arızalanan kimyasal yüklü tankerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Arızalanan IVYAN isimli kimyasal yüklü tankerin emniyete alındığını belirtildi. Açıklamada, "Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir halindeyken makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde demir atan IVYAN isimli kimyasal tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 Römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.
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