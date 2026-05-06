Kına Gecesi Sonrası Trajik Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kına Gecesi Sonrası Trajik Ölüm

Kına Gecesi Sonrası Trajik Ölüm
06.05.2026 03:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da kına gecesi sonrası banyoda ölü bulunan çift, toprağa verildi. Acı haber tüm aileyi sarstı.

BURDUR'un Çavdır ilçesinde cuma akşamı kına geceleri yapılan, düğünlerinin yapılacağı dün sabah ise nişanlısı Ayşegül Maral (20) ile banyoda ölü bulunan Fatih Özaslan'ın (34) cenazesi, toprağa verildi. Özaslan'ın babası Adem Özaslan, planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeğini oğlunun mezarının başına koydu.

Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde geçen cuma akşamı kına gecesi eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, yakınları tarafından dün saat 09.30 sıralarında evlerinin banyosunda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Dün düğünleri yapılacak çiftin cenazesi, morga götürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, çiftin, banyodaki şofbendeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

'ALLAH CENNETTE KAVUŞTURACAK'

Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın cenazeleri, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Fatih Özaslan'ın ağabeyi İbrahim Özaslan, "İki ömrünün baharında kardeşim ve kızımız gibi gördüğümüz gelinimizin cuma günü kınalarını yaktık. Mutlu mesut ayrıldık. Sabah böyle bir acıyı yaşamasak çok iyi olacaktı ama takdiri ilahi. Allah bunları cennette kavuşturacak. Acımız büyük. Herkese sabır diliyorum" dedi.

GELİN ÇİÇEĞİNİ MEZARIN BAŞINA KOYDU

Ayşegül Maral'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'nın Ceyhan ilçesine gönderildi. Fatih Özaslan için ise bugün Çavdır'ın Küçükalan köyünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özaslan'ın cenazesi, köy mezarlığına getirildi. Dün yapılması planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeği, babası Adem Özaslan tarafından oğlunun mezarının başına konuldu. Cenazede Fatih Özaslan'ın yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ardından Fatih Özaslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kına Gecesi Sonrası Trajik Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:53:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kına Gecesi Sonrası Trajik Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.