Kına Gecesinde Disko Topu Dehşeti - Son Dakika
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Kına Gecesinde Disko Topu Dehşeti

Kına Gecesinde Disko Topu Dehşeti

Kına gecesinde disko topunun düşmesi sonucu gelin yaralandı, soruşturma başlatıldı.

17.05.2025 17:19
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'CAN KAYBININ MEYDANA GELMEMESİ BÜYÜK BİR MUCİZE'

Kına eğlencesinde hareketli dev disko topunun düşmesi sonucu yaralanan gelin B.S.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahipleri ve organizasyon firma temsilcilerinin olduğu 3 şüphelinin ifadelerinin alındığı öğrenildi. B.S. ve damat B.M.'nin avukatı Rıdvan Can Erdem, Kocaeli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Dün akşam 2 müvekkilimin kına merasimi vardı. Eski sahil yolunda bulunan bir işletmede gerçekleştirilen kına merasiminin sonuna doğru işletmede bulunan, eğlence amaçlı disko topu o esnada taraflar eğlenirken talihsiz bir şekilde yerinden koparak oyun alanına düştü. Bu oyun alanı salonun içerisinde yaklaşık 30 metrekarelik bir alana tekabül ediyor. Görüntülerde 30 metrekarelik alanda yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu saydık. 30 metrekarelik bir alanda 50 kişinin bulunduğunu varsayarsak böylesine talihsiz bir olayın yaşanmasında herhangi bir can kaybının meydana gelmemesi bizim kanaatimize göre büyük bir mucize. Gelin Hanım haricinde yaralanan 2 kişi var. Çok şükür ki şu an tamamının durumu iyi. Hiç kimsede ciddi bir sağlık sorunu, hayati tehlike yok. Biz, olayın hem adli hem de idari boyutunu takip ediyoruz" dedi.

'HER TÜRLÜ HAKKIMIZIN PEŞİNDE OLACAĞIZ'

Dosyanın 'Taksirle yaralama' suçundan açıldığını da söyleyen Avukat Erdem, "Olay meydana geldikten sonra yaralıların nakli ambulans vasıtasıyla yapıldığı için bir adli olay olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla hem hastane polisinde hem kollukta bunun kayıtları var. Savcılık, doğrudan soruşturmayı başlattı ve dün şüphelilerin de ifadesi alındı. Şüpheliler arasında işletme sahipleri ve organizasyon firması temsilcileri var. Bunların ifadeleri alındı. Biz de sağlık durumu nedeniyle bu sabah gidip müştekiler olarak ifademizi verdik. Şu anda dosya, 'Taksirle yaralama' suçundan açılmış durumda ancak olayın ihmal boyutu ortaya çıktıktan sonra bunun 'Olası kasıt ile yaralama' suçuna dönüşebileceği kanaatindeyiz. Biz, maddi-manevi her türlü hakkımızın peşinde olacağız. Hem hukuki hem de cezai boyutunun takibini sonuna kadar yapacağız. Bizim kanaatimiz ve isteğimiz burada kesinlikle mali bir çıkar elde etmek veya bununla alakalı bir kazanç elde etmek değil; bizim gayemiz burada bu çiftin en mutlu günlerinden birisi berbat oldu; biz, buna neden olan sorumluların cezasız kalmaması gerektiği, bu olayların başkalarının da başına gelmemesi gerektiği kanaatindeyiz" diye konuştu.

'DÜĞÜNLE ALAKALI HERHANGİ BİR ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL'

Çiftin düğünlerini yarın gerçekleştireceğini de belirten Erdem, "Şu anda sağlık durumları elverişli olduğu için düğünle alakalı herhangi bir erteleme söz konusu değil. Bir aksilik olmazsa düğünleri inşallah yarın yapılacak. Moralleri tabi ki iyi değil. Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemez ama yine de morallerini olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyorlar. Çünkü yarın bir düğün merasimi var ancak bu yaşanılan olayın tatsızlığını ne yazık ki ortadan kaldırmıyor" ifadelerini kullandı.

'İHMAL VARSA SORUMLULAR CEZASIZ KALMAMALI'

Avukat Erdem, "Bizim temennimiz ve gayemiz bir sorumlu varsa bunun cezasını çekmesi. Biz, hiç kimsenin bu olayı bilerek gerçekleştirmediğini biliyoruz; buna inanıyoruz ancak burada bir ihmal varsa sorumluların da cezasız kalmamasını istiyoruz. Temennimiz odur ki böyle olaylar çiftlerin de başına gelmesin ve şükrediyoruz ki kimsenin canına bir şey olmadı. Böylesine bir olayı bu şekilde atlatmak bizim açımızdan şu anda sevindirici olan tek şey. İşletme ile olaydan sonra herhangi bir diyaloğumuz olmadı" dedi.

Olayda yaralanan B.S. isimli gelinin 2 akrabasının ise hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Hastane, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kına Gecesinde Disko Topu Dehşeti - Son Dakika

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