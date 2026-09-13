Kınalıada açıklarında sürüklenen 7 kişilik tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kinalıada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Setur Fenerbahçe Kalamış Marina'da emniyete alındığı bildirildi.