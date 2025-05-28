KİPTAŞ'tan Usulsüz Devir İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KİPTAŞ'tan Usulsüz Devir İddialarına Yanıt

28.05.2025 16:40  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, KİPTAŞ'ın Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'ndeki konutların devirlerinin usulsüzce durdurulduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada, bu iddiaların dolandırıcılık dosyaları bulunan kişiler tarafından ileri sürüldüğü ve KİPTAŞ'ın yasal hakları korumak için gerekli hukuki adımları atacağı belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projelerinden Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'ndeki konutların devirlerinin usulsüzce durdurulduğu iddiasının, haklarında onlarca dolandırıcılık dosyası bulunan bir grup tarafından öne sürüldüğü belirtilerek, "Söz konusu inşaatlar tamamlanmış ve depreme karşı dayanıklı evlerde vatandaşlar yaşamaya başlamıştır. Kurumumuz, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da vatandaşlarımızın yasal haklarının korunması hususunda hiçbir tehdit, şantaj ya da itibarsızlaştırma girişimine karşı taviz vermeyecektir" denildi.

İBB tarafından, "KİPTAŞ'ın usulsüz devir" iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. "Yalanlar-Gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yalan: KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projelerindeki konutların devirlerinin usulsüzce durdurduğu iddiası.

Gerçek: Çeşitli sosyal medya mecralarında karalama kampanyası yürütmekte olan bazı kişiler, KİPTAŞ ve yöneticilerinin adlarını zikrederek, hukuka intikal eden kendi dolandırıcılık dosyalarını aklama çabası içindedir. Asılsız iddialarda bulunan bu şahıs/şahıslarla ilgili dolandırıcılık iddiasıyla üçüncü kişiler tarafından yapılmış suç duyuruları bulunmakta olup, bu durumun hukuka intikal etmesi nedeniyle KİPTAŞ'ı hedef göstererek, hedef şaşırtma çabası içine girmişlerdir.

Bu süreçte, KİPTAŞ Genel Müdürlük binasına baskınlar düzenleyerek kaos yaratmaya ve sosyal medyada yayınladıkları yanlış ve yanıltıcı bilgilerle kamu iştiraki olan bir kurumu ve yöneticilerini itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır. Adı geçen kişiler hakkında birçok defa suç duyurusunda bulunulmasına karşın, hukuku yanıltmaya yönelik girişimlerini sürdürmekte ve KİPTAŞ çalışanlarına yönelik tehdit, şantaj ve sözde iftiralarla çeşitli sosyal medya mecralarında karalama kampanyaları yürütmektedirler. Asılsız iddialara konu edilen Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri kentsel dönüşüm projesi, kat karşılığı usulü ile yaptırılmıştır. Kat karşılığı sözleşme gereği yükleniciye ait olan bağımsız bölümlerin tüm satış/pazarlama yetkisi ve sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Bağımsız bölümlerin satış sözleşmelerini imzalama yetkisi de yükleniciye aittir. Zira tüm kat karşılığı yapım işlerinde de süreç aynı şekildedir.

KİPTAŞ'ın satış sözleşmelerinin tarafı olmaması sebebiyle, alıcılar ile yüklenici arasındaki şifahi ve/veya başkaca anlaşmalar KİPTAŞ'ın sorumluluğunda olmadığı gibi, KİPTAŞ ve/veya KİPTAŞ yöneticilerinin de devirleri durdurma yetkisi yoktur.  Bu sebeple KİPTAŞ ve yöneticilerine yönelik bu iddialar mesnetsiz ve iftira niteliğindedir. Kamu kaynağı kullanılmayan projede, yüklenici kendisine ait bağımsız bölümleri satarak inşaatları yapmıştır. İnşaatların tamamlanmasını sağlamak amacıyla; bağımsız bölümler yükleniciye ait olsa da satışlardan elde edilen gelirler, KİPTAŞ'ın projeye özel açtığı kamu bankası hesabında toplanmış ve yüklenici kendi parasını, inşaatları yaptıkça alabilmiştir.

Söz konusu inşaatlar tamamlanmış ve depreme karşı dayanıklı evlerde vatandaşlar yaşamaya başlamıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verecek kişi veya yapılara karşı tüm hukuki başvuru ve süreçler, titizlikle ve ivedilikle takip edilmekte olup; bu kapsamda, ilgili tüm kişi ve kişiler hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmış ve yürütülmektedir. Kurumumuz, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yasal haklarının korunması hususunda hiçbir tehdit, şantaj ya da itibarsızlaştırma girişimine karşı taviz vermeyecektir.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Yeşilpınar, Eyüpsultan, Politika, Ekonomi, Güncel, Kiptaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİPTAŞ'tan Usulsüz Devir İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:33:53. #7.13#
SON DAKİKA: KİPTAŞ'tan Usulsüz Devir İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.