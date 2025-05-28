KİPTAŞ'tan Usulsüz Devir İddialarına Yanıt

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projelerinden Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'ndeki konutların devirlerinin usulsüzce durdurulduğu iddiasının, haklarında onlarca dolandırıcılık dosyası bulunan bir grup tarafından öne sürüldüğü belirtilerek, "Söz konusu inşaatlar tamamlanmış ve depreme karşı dayanıklı evlerde vatandaşlar yaşamaya başlamıştır. Kurumumuz, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da vatandaşlarımızın yasal haklarının korunması hususunda hiçbir tehdit, şantaj ya da itibarsızlaştırma girişimine karşı taviz vermeyecektir" denildi.

İBB tarafından, "KİPTAŞ'ın usulsüz devir" iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. "Yalanlar-Gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yalan: KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projelerindeki konutların devirlerinin usulsüzce durdurduğu iddiası.

Gerçek: Çeşitli sosyal medya mecralarında karalama kampanyası yürütmekte olan bazı kişiler, KİPTAŞ ve yöneticilerinin adlarını zikrederek, hukuka intikal eden kendi dolandırıcılık dosyalarını aklama çabası içindedir. Asılsız iddialarda bulunan bu şahıs/şahıslarla ilgili dolandırıcılık iddiasıyla üçüncü kişiler tarafından yapılmış suç duyuruları bulunmakta olup, bu durumun hukuka intikal etmesi nedeniyle KİPTAŞ'ı hedef göstererek, hedef şaşırtma çabası içine girmişlerdir.

Bu süreçte, KİPTAŞ Genel Müdürlük binasına baskınlar düzenleyerek kaos yaratmaya ve sosyal medyada yayınladıkları yanlış ve yanıltıcı bilgilerle kamu iştiraki olan bir kurumu ve yöneticilerini itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır. Adı geçen kişiler hakkında birçok defa suç duyurusunda bulunulmasına karşın, hukuku yanıltmaya yönelik girişimlerini sürdürmekte ve KİPTAŞ çalışanlarına yönelik tehdit, şantaj ve sözde iftiralarla çeşitli sosyal medya mecralarında karalama kampanyaları yürütmektedirler. Asılsız iddialara konu edilen Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri kentsel dönüşüm projesi, kat karşılığı usulü ile yaptırılmıştır. Kat karşılığı sözleşme gereği yükleniciye ait olan bağımsız bölümlerin tüm satış/pazarlama yetkisi ve sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Bağımsız bölümlerin satış sözleşmelerini imzalama yetkisi de yükleniciye aittir. Zira tüm kat karşılığı yapım işlerinde de süreç aynı şekildedir.

KİPTAŞ'ın satış sözleşmelerinin tarafı olmaması sebebiyle, alıcılar ile yüklenici arasındaki şifahi ve/veya başkaca anlaşmalar KİPTAŞ'ın sorumluluğunda olmadığı gibi, KİPTAŞ ve/veya KİPTAŞ yöneticilerinin de devirleri durdurma yetkisi yoktur. Bu sebeple KİPTAŞ ve yöneticilerine yönelik bu iddialar mesnetsiz ve iftira niteliğindedir. Kamu kaynağı kullanılmayan projede, yüklenici kendisine ait bağımsız bölümleri satarak inşaatları yapmıştır. İnşaatların tamamlanmasını sağlamak amacıyla; bağımsız bölümler yükleniciye ait olsa da satışlardan elde edilen gelirler, KİPTAŞ'ın projeye özel açtığı kamu bankası hesabında toplanmış ve yüklenici kendi parasını, inşaatları yaptıkça alabilmiştir.

Söz konusu inşaatlar tamamlanmış ve depreme karşı dayanıklı evlerde vatandaşlar yaşamaya başlamıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verecek kişi veya yapılara karşı tüm hukuki başvuru ve süreçler, titizlikle ve ivedilikle takip edilmekte olup; bu kapsamda, ilgili tüm kişi ve kişiler hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmış ve yürütülmektedir. Kurumumuz, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yasal haklarının korunması hususunda hiçbir tehdit, şantaj ya da itibarsızlaştırma girişimine karşı taviz vermeyecektir.