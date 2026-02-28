Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün - Son Dakika
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
28.02.2026 14:18  Güncelleme: 15:11
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
Konut ve iş yerinden belirlenen sınırın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri için beyan süreci yarından itibaren başlıyor. Beyannameler 31 Mart'a kadar verilebilecek, tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilecek. Kira gelirinin düşük gösterilmesi durumunda ise "emsal kira bedeli" devreye girecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı kira gelirlerine ilişkin beyan dönemini başlatıyor. Belirlenen istisna ve sınırların üzerinde kira kazancı elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi beyannamelerini mart ayı sonuna kadar dolduracak. 2025 yılı için konut kira gelirlerinde istisna tutarı 47 bin lira olarak uygulanacak. İş yerlerinde ise beyan sınırı 330 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarların üzerinde gelir elde edenler beyanname vermekle yükümlü olacak. Aile bireylerinin sahip oldukları taşınmazlardan sağladıkları kira gelirleri için her bir kişi ayrı ayrı beyanname düzenleyecek. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması durumunda ise herkes yalnızca kendi hissesine düşen kira gelirini bildirecek.

VERGİ ÖDEMELERİ İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

Beyan sonucunda hesaplanan gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilecek. Ödemeler banka kartı, kredi kartı, havale yöntemi, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. 2025 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin vergiler, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde yatırılacak. İlk taksit ve damga vergisi 31 Mart’a kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz’a kadar ödenecek.

KONUT KİRA GELİRİNDE 47 BİN LİRALIK İSTİSNA

Sadece konut olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen gelirlerde 47 bin liralık istisna uygulanacak. Bu tutarın üzerinde kira geliri elde edenler, beyan ettikleri toplam gelirden istisna tutarını düşerek vergilendirme yapacak. İstisna sınırının altında kalan konut kira gelirleri için beyanname verilmeyecek. Birden fazla konuttan kira geliri elde edenler istisnadan yalnızca bir kez yararlanabilecek. Ortak mülkiyet söz konusu olduğunda ise her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanacak.

FİYAT DÜŞÜK TUTULURSA "EMSAL KİRA BEDELİ" DEVREYE GİRECEK

Kira bedelini düşük göstererek kalan kısmı elden tahsil edenlere yönelik düzenlemeler de yürürlükte bulunuyor. Kira bedelinin hiç belirlenmemesi ya da rayiç bedelin altında gösterilmesi halinde “emsal kira bedeli” esas alınacak. Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkasının kullanımına bırakılması veya kira bedelinin piyasa koşullarının altında kalması durumunda emsal kira bedeli uygulaması devreye girecek. Bina ve arazilerde emsal bedel, yetkili makamlar ya da mahkemelerce belirlenen kira tutarı üzerinden hesaplanacak. Diğer mal ve haklarda ise maliyet bedelinin yüzde 10’u; maliyet bilinmiyorsa Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen değerin yüzde 10’u esas alınacak.

Ekonomi, Gündem, Güncel, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oğuz Demir Oğuz Demir:
    son gün diyarsun yarın başlıyor diyorsun hangisi 6 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    vergi devleti üretim yok faiz ve vergilerle ekonomi düzelmez 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
