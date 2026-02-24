Kıraathanede Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
Kıraathanede Kavga: Bir Ölü

24.02.2026 12:03
Giresun'un Keşap ilçesinde kıraathanede çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde kıraathanede çıkan kavgada Selahattin D.'nin (73) tabancayla vurduğu Hayrettin Aydın (57), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Bozkurt Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Selahattin D. ile Hayrettin Aydın, kıraathanede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Selahattin D., yanındaki tabancayla Aydın'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aydın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin kontrolünde, Aydın'ın öldüğü belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, morga götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

