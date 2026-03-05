Kıraathanede Ramazan Geleneği: İftara Kadar İçecek Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıraathanede Ramazan Geleneği: İftara Kadar İçecek Yok

Kıraathanede Ramazan Geleneği: İftara Kadar İçecek Yok
05.03.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 33 yıldır süren gelenekte ramazan ayı boyunca iftara kadar çay ve kahve servisi yapılmıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaklaşık 33 yıldır hizmet veren bir kıraathanede, ramazan ayında iftar saatine kadar çay ve kahve servisi yapılmıyor.

Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde bulunan ve 1993 yılında Seyfettin Aydın tarafından açılan kıraathanede başlatılan uygulama, aradan geçen yıllara rağmen sürdürülüyor.

Aydın'ın vefatının ardından işletmeyi devralan oğlu Nusret Aydın da babasından kalan geleneği devam ettiriyor.

Ramazan ayında iftar saatine kadar içecek servisi yapılmayan kıraathanede buluşan mahalle sakinleri, gazete okuyup sohbet ederek vakit geçiriyor.

İlk kez gelen bazı müşteriler çay servisi yapılmadığını öğrenince şaşkınlık yaşasa da uygulama çoğunlukla anlayışla karşılanıyor.

İftardan sonra ise kıraathanede normal çay ve kahve servisi yapılıyor.

Kıraathane çalışanı 60 yaşındaki Mehmet Umarlar, AA muhabirine, ramazan ayındaki uygulamanın yıllardır sürdüğünü söyledi.

İşletmede 33 yıl önce başlatılan uygulamanın gelenek haline dönüştüğünü anlatan Umarlar, şöyle konuştu:

"Patronumuzun babası Seyfettin amca böyle yapardı. Ondan bu yana aynı geleneği sürdürüyorlar. 1993 yılından beri burada ramazan ayında çay, kahve servisimiz yok. Oruç tutan arkadaşlar burada gazete okuyorlar, muhabbet ediyorlar. Gelip çay isteyenler oluyor. Anlattığımızda anlayışla karşılıyorlar."

Mahalle sakinlerinden Osman Nuri Uğur ise yaklaşık 30 yıldır aynı uygulamanın sürdüğünü belirterek, "İftara kadar burada çay, kahve olmaz. Mahalleli gelir, sohbet eder, gazetemizi okuruz. Vakit gelince camiye gideriz. Bu uygulamadan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıraathanede Ramazan Geleneği: İftara Kadar İçecek Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerini paylaşıyor İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini paylaşıyor
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Şeytanın aklına gelmez Fark edilince iş işten geçmişti Şeytanın aklına gelmez! Fark edilince iş işten geçmişti
Cephede hareketli saatler Bu iddia doğruysa tarihte bir ilk olacak Cephede hareketli saatler! Bu iddia doğruysa tarihte bir ilk olacak
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü

09:46
Grasshopper Kadın Futbol Takımı’nın oyuncuları olay oldu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 10:13:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kıraathanede Ramazan Geleneği: İftara Kadar İçecek Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.