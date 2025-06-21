Kiracılar Kira Ödemesinde Belge Almalı - Son Dakika
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Kiracılar Kira Ödemesinde Belge Almalı

Kiracılar Kira Ödemesinde Belge Almalı
21.06.2025 11:40
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Tüketiciler Birliği, kira ödemelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracının banka hesabından gönderdiği ücretin açıklama kısmına "kira bedeli" yazmasa da taraflar arasında sözleşme olduğundan ödemenin kira sayıldığını belirtti.

Şahin, AA muhabirine, son zamanlarda yaşanan kira artışları nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında bazı anlaşmazlıkların yaşandığına dikkati çekti.

Ev sahibi ve kiracı arasında yapılan anlaşmaların belgelenmesinin tüketiciyi koruduğunu anlatan Şahin, bazı ev sahiplerinin konutunu yüksek bedellerle kiraya verebilmek için kiracısını mağdur ettiğini söyledi.

Şahin, aylık kira ödemelerini banka üzerinden yapan kiracıların mutlaka dekont veya belge almaları gerektiğini vurgulayarak, elden kira ücreti ödenmemesi gerektiğini ifade etti.

"Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin"

Bazı tüketicilerin ev sahiplerine banka üzerinden kira bedeli yatırırken işlem sırasında açıklama kısmını boş bıraktığını, bunun da kendilerini endişeye soktuğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Diyelim ki kiracı göndermiş olduğu paranın açıklama kısmına 'kira bedeli' yazmadı. Böyle olsa bile o kira sayılır çünkü bir kira sözleşmesi, kontrat var. Kontratta şu tarihten itibaren kiracı olduğu ve şu bedeli yatıracağına dair bir sözleşme var. Sözleşmeye istinaden kiracı her ay ev sahibinin hesabına para gönderiyor. Bu kira yerine geçer çünkü daha önce böyle bir dava açılmış ve Yargıtay bu konuda bunun kira olduğunun kararını vermiş. Dolayısıyla ev sahibinin hesabına yatırılan para kira yerine geçer. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin."

"İtiraz ettiklerinde konu kapanır"

Bazı ev sahiplerinin durumu fırsata çevirmek istediğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kötü niyetli bir ev sahibi, açıklama kısmına 'kira bedeli yazmadı' diye yeniden kira bedeli talep ederek icra davası açmış ise kiracılarımız rahat olsun. Ellerindeki sözleşmeyle icra dairesine itiraz ettiklerinde konu kapanır, mahkemeden döner. Bu tarihten itibaren de kiracılarımız, lütfen ücreti gönderirken her ayın kirasını açıklama kısmına yazsın. 2025 yılı nisan, mayıs ayı kirası diye yazarsanız karşı tarafın da hiçbir teşebbüs şansı kalmaz."

Kaynak: AA

Mahmut Şahin, Sözleşme, Ekonomi, Güncel, Finans, kiracı, Hukuk, Yaşam, Banka, Son Dakika

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