Kiralık şoförlerle kurgu kazalarda 15 milyon lira tazminat alındı, 58 tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kiralık şoförlerle kurgu kazalarda 15 milyon lira tazminat alındı, 58 tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli 7 ilde yürütülen kurgu trafik kazaları soruşturmasında örgütün kiralık şoförler kullanarak 17 sigorta şirketinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat temin ettiği belirlendi. 20 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 şüpheli tutuklandı.

Adana merkezli 7 ilde yürütülen "kurgu trafik kazaları" soruşturmasında suç örgütünün kiralık şoförler de kullanarak sigorta şirketlerinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat temin ettiği belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, 20 Ekim'de düzenlenen operasyonda 58 şüphelinin tutuklandığı suç örgütünün, kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden yaklaşık 15 milyon lira haksız tazminat temin ettiği ve bu kazalardan bazıları için kiralık şoförler kullandığı belirlendi.

Kurgulanmış trafik kazalarıyla ilgili yapılan incelemede, kazaya konu otomobillerden birinin son bir yılda 5 ayrı kişiye satış devrinin yapıldığı ve bu aracın kurgulanmış 7 trafik kazasına karıştığı tespit edildi. Şüphelilerden 2'sinin daha sonra bu aracın ikinci kez devrini aldığı saptandı.

Öte yandan, zanlıların ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının bulunmadığı alanları önceden tespit ederek kurgulanmış kazalarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 Ekim'de NSosyal'deki hesabından "Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" başlığıyla açıklama yapmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden bir suç yapılanmasının tespit edildiğini belirten Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı.

Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerinin belirlendiğini bildiren Gürlek, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etmişti.

Soruşturma kapsamında Adana, Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 87 şüpheli gözaltına alınmış, 1 zanlının da farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklanmış, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 29'u serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Trafik Kazaları3. SayfaTrafikGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Trump’tan seçime günler kala olay vaat Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:07:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Kiralık şoförlerle kurgu kazalarda 15 milyon lira tazminat alındı, 58 tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei