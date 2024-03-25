1. Kiraz çiçeklerinin çeşitli görüntüleri
2. Turistlerin çeşitli görüntüleri
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde bulunan Doğu Gölü kenarında açan kiraz çiçekleri, turistlerin gözdesi haline geldi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Wuhan kentinden bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Wuhan'da açan kiraz çiçekleri turistlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terörün finans kaynaklarına yönelik yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 21,50 gram metamfetamin, 2 adet bong, 4 bin 958 paket sigara, 181 adet elektronik sigara, 181 adet muhtelif emtia, 5 adet cep telefonu ve 14 kilo kaçak çay bulundu. Toplamda 29 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldı.
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Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanıkların maktulu öldürüp cesedi parçalara ayırdığı iddiasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan M.E. suçlamaları kabul ederken, B.E. ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin Atça'da dağıtımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
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