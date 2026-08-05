Kiraz\'da Orman Dışı Yangın Kontrol Altında

İZMİR'in Kiraz ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında su ikmali için Beydağ Baraj Göleti'ne inen uçağın tekrar havalanamadığı bildirildi.

Kiraz ilçesi Umurlu Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Aydın il sınırındaki yangına, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 2 helikopter, karadan da 5 arazöz müdahalede bulundu. Yangın havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diğer yandan İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; yangına müdahalede görev alan ve saat 13.35'te Selçuk Havaalanı'ndan havalanan AT-802F tipi Amfibik orman yangın söndürme uçağı, su ikmali amacıyla Beydağ Baraj Göleti'ne manevra yaptı. Ancak su aldıktan sonra uçağın yeniden kalkış gerçekleştiremediği belirtildi. Pilot Mustafa Alp, uçağı hasarsız bir şekilde gölet kıyısına ulaştırdığı bildirildi. Sağlık durumu iyi olan pilot Alp'in uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildiği de kaydedildi. Olayla ilgili herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığına dikkat çekilip, uçağın bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.