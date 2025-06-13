Kiraz Festivali'nde Lezzet Yarışı - Son Dakika
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Kiraz Festivali'nde Lezzet Yarışı

Kiraz Festivali\'nde Lezzet Yarışı
13.06.2025 21:30
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Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali'nde kirazlı yemek ve tatlı yarışması yapıldı.

Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali" kapsamında kirazlı yemek ve tatlı yarışması düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen yarışmada 60 kadın mücadele etti.

Kadınlar tarafından yapılan kirazlı tatlı, kirazlı yemek ve kirazlı hamur işleri, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Yarışmada, kirazlı yemek kategorisinde Pelin Gök, kirazlı hamur işi kategorisinde Emine Toprakal ve kirazlı tatlı kategorisinde ise Şevval Ural birinci oldu.

Dereceye girenlere para ödülü verildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaptığı konuşmada, "59. Uluslararası Kiraz Festivali" etkinliklerinin coşkuyla devam ettiğini söyledi.

Kirazın tanıtımı için güzel bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Nallar, "Kiraz, kentimiz için önemli bir ürün. Festivalle adını dünyaya duyuruyoruz. Bugün de kadınlar hünerlerini sergiledi. En önemlisi de yemekler ve tatlılarda kiraz ön plana çıkarıldı. Kadınlarımız gayet lezzetli ürünler ortaya çıkarttı. Jürilerimiz seçmekte zorlandı." diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Pelin Gök de kirazlı yemek yapmayı ilk defa denediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Festival, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiraz Festivali'nde Lezzet Yarışı - Son Dakika

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