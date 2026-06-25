İzmir'in Kiraz ilçesinde kiraz hasadı yaparken ağaçtan düşen çiftçi hastaneye kaldırıldı.
Cevizli Mahallesi'nde kiraz toplamak için ağaca çıkan Yılmaz Kanarya (51), dengesini kaybedip düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanarya daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kiraz Hasadı Sırasında Düşen Çiftçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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