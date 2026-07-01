Kiraz Toplarken Düştü, Yaralandı - Son Dakika
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Kiraz Toplarken Düştü, Yaralandı

01.07.2026 16:35
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Seydişehir'de kiraz toplarken ağaçtan düşen Yılmaz Boztepe yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yılmaz Boztepe (53) yaralandı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Bostandere Mahallesinde meydana geldi. Yılmaz Boztepe, kendi ait meyve bahçesindeki ağaca çıkıp kiraz toplamaya başladı. Bir süre sonra bastığı dalın kırılmasıyla, ağacın yakınındaki sulama kanalının içine düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Boztepe yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Boztepe, ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden kurtarıldı. Ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Boztepe, burada yapılan tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: DHA

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