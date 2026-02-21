Kırcaali\'de Anadili Günü Kutlandı

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Kırcaali şehrinde, UNESCO tarafından ilan edilen "21 Şubat Uluslararası Anadili Günü" kutlandı.

Kırcaali Kültür Evi'ndeki etkinlikte öğrenciler, Türk halk oyunları, dans, müzik ve şiirlerden oluşan kutlama programı yaptı.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, ana dilin önemine değinerek, bunun dünyayla bağ kurmada temel rol oynadığını belirtti.

Bulgaristan'daki öğrencilerin birden fazla dili öğrenme imkanına sahip olmalarının onları şanslı kıldığını dile getiren Manav, "Yeni diller öğrendikçe dünyamızı zenginleştiriyoruz, ana dilin üzerine yeni dünyalar inşa ediyoruz. Bu bakımdan Uluslararası Anadili Günü çok önemlidir, hepimizi bir araya getiren bir gündür." dedi.

Etkinliğe, belediye başkanları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.