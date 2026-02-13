Depremde Yıkılan Kırçuval Otel Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin 3 Nisan'a Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Yıkılan Kırçuval Otel Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin 3 Nisan'a Ertelendi

13.02.2026 12:13  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kırçuval Otel davası, bilirkişi raporunun gecikmesi nedeniyle 3 Nisan tarihine ertelendi. Davada, 21 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 11 sanık tutuksuz yargılanıyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel davası, bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle 3 Nisan tarihine ertelendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Oteli, 6 Şubat depreminde saniyeler içinde yıkılmış; Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin ilk işletmecileri olan Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, 2012 yılı sonrasında otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval ile deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, teknik uygulama sorumlusu/fenni mesul/şantiye şefi Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş, yapı ruhsatlarını onaylayan İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit, statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker, statik tadilat proje müellifi Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açtı.

Duruşma 3 Nisan'a ertelendi

11 sanığın tutuksuz yargılandığı, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları mazeret bildirirken, katılan olmadı.

Önceki celsede, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden 2020 depreminde yapılan hasar tespitine ilişkin ıslak imzalı evrak ve tutanaklara dair müzekkereye cevap yazısının geldiği, bilirkişi heyetine tevdi edilen dosyanın ise henüz dönmediği belirtildi.

İddia makamı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine ve sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Kırçuval Otel Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin 3 Nisan'a Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:45:43. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Yıkılan Kırçuval Otel Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin 3 Nisan'a Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.