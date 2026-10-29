Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Ali Nişanı töreninde birliğin güçleneceğini söyledi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Türk dünyasının birliği bundan sonra da güçlenecek diye düşünüyorum." dedi.

Caparov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Malazgirt Gösteri Merkezi'ndeki Türk Dünyası Ali Nişanı Tevcih Töreni'nde konuştu.

Kendisine tevcih edilen yüksek nişanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Caparov, nişanın yalnızca kendisine verilmiş bir ödül olmadığını, Türk dünyasının birliği için Kırgız halkının yaptığı katkıların da takdir edildiğini söyledi.

Caparov, "Bizi asırlardan beri gelen kültürümüz ve kardeşliğimiz birleştiriyor. Paha biçilmez değerlerimizi atalarımızdan gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası liderlerine ödül dolayısıyla teşekkür eden Caparov, "Türk dünyasının birliği bundan sonra da güçlenecek diye düşünüyorum." dedi.

Caparov, Türk halkları arasındaki birliğin daim olmasını dileyerek, işbirliğinin sürdürüleceği mesajını verdi.