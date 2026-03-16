Kırgız Sinema Günleri İstanbul'da

16.03.2026 13:35
Kırgız Cumhuriyeti, 24-26 Mart'ta İstanbul'da 'Kırgız Sinema Günleri' festivali düzenleyecek.

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi ve Gençlik Politikası Bakanlığı öncülüğünde; Sinematografi Departmanı, Kırgız Film Stüdyosu ve Kırgız Serial Yaratıcı-Üretim Birliği temsilcilerinin katılımı ile 24-26 Mart'ta "Kırgız Sinema Günleri" düzenlenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Kırgız sinemasını uluslararası platformda tanıtmayı, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmeyi ve Türk izleyicisini çağdaş Kırgız sinemasıyla buluşturmayı amaçlayan festivalde, Kırgızistan'ın önemli yönetmenlerinden Aktan Arım Kubat'ın "Kara Kızıl Sarı" (Black Red Yellow), Dastan Capar'ın "Kaçkın" ve Ruslan Akun'un "Cennet 2" filmleri izlenebilecek.

Kubat'ın 2025 yapımı filmi, Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü alırken, Kazakistan'da düzenlenen 5. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde "En İyi Uzun Metraj Film" ödülünün de sahibi oldu.

Aktan Arım Kubat ile başrol oyuncuları Nargiza Mamatkulova ve Aygül Busurmanova, "Kaçkın"ın yönetmeni Capar ile başrol oyuncuları Ömürbek İzrailov ve Begayım Asanakunova, "Cennet 2"nin başrol oyuncusu Abil Sadiev festivalde sinemaseverlerle buluşacak.

Festival Kırgız toplumunun yaşamını, insan hikayelerini, kültürel değerlerini ve bugünün sosyal meselelerini sanatsal bir anlatımla ele alarak uluslararası izleyicilere Kırgız sinemasının özgün dilini ve estetik anlayışını tanıtmayı amaçlıyor. Kırgız ve Türk sinema çevreleri arasında yeni iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı da amaçlayan festivalin iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Etkinliğe Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi ve Gençlik Politikası Bakanlığı Sinematografi Departmanı Müdür Yardımcısı Nuralı Bayterekov başkanlığındaki delegasyon, Kırgızfilm Film Stüdyosu Direktörü Maksat Jumaev ve kurum temsilcileri ile Kırgızserial Yaratıcı-Üretim Birliği yöneticilerinin de katılımı bekleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
