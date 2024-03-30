Van\'ın Erciş ilçesinde Kırgız Türkleri toplu iftar geleneğini sürdürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, evlerinde verdikleri iftarda, mahalle sakinleriyle birlikte iftar açarak toplu iftar geleneklerini sürdürüyor.
Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, yaşam tarzları, örf ve adetleri gibi her yıl ramazan ayında yaptıkları toplu iftar geleneklerini de sürdürüyor.
Ramazan boyunca her gün dönüşümlü olarak bir araya gelen 3 ailenin kadınları, odun ateşine kurdukları kazanlarda yöresel yemeklerden hazırlıyor. Çocuklar da aşık oynayarak iftar saatini bekliyor.
Pişen yemekler daha sonra belirlenen 3 eve eşit olarak dağıtılıyor. Yakınlarını ve mahalle sakinlerini evlerine davet eden aileler, akşam namazını kıldıktan sonra aynı sofrada iftar yapıyor.
Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen Kırgız Türkleri, gelecek yıllarda da bu geleneklerini yaşatmak istiyor.
Mahalle muhtarı Eyüphan Vatansever, AA muhabirine, ailelerin imece usulüyle iftar hazırladığını, birleşen üç evde mahalle sakinlerinin konuk edildiğini söyledi.
Kadınlar ve erkeklerin iftarda ayrı evlerde olduğunu belirten Vatansever, şöyle konuştu:
"Gayemiz birlik ve beraberliğimizi daim ettirmek, örf, adet ve geleneklerimizi yaşatabilmek. Bayanlara ağır iş düşüyor. Koyunlar kesilerek kazanlarda pişiriliyor. Kara kazanlarda Kırgız aşı yapılır. Burada hazır bir şey yok. Her şey elle yapılır. Geleneklerimize göre yöresel yemeklerimiz yapılarak aksakallılarımızın duaları alınır. Evlerimiz küçük olduğu için 2-3 aile birleşerek masrafları da ortak karşılıyor."
Mahalle sakini Zulhade Ergin de her yıl ramazanda koyun kestiklerini, aynı anda 60-70 kişiyi davet ettiklerini anlattı.
Koyun kesmeyenlerin de yöresel yemeklerden yaptığını dile getiren Ergin, "Aileler mantı, çorba gibi yemekler yaparak iftar verir. Mahallede genellikle koyun kesilerek yemekler yapılıyor. Pilav ve çorba hazırlanır. Her sene böyledir. Bu geleneği yıllardır sürdürüyoruz. Gençlerimiz de bu geleneği devam ettiriyor. Bugün menüde havuçlu pilav, et ve çorba var." ifadelerini kullandı.
Ertim Ergin ise ramazan boyunca özel yemekler hazırladıklarını vurgulayarak, "Biz de koyun kestik. Pirinç, çorba hazırlıyoruz. 60-70 kişiye iftar vereceğiz. Her sene böyle yapıyoruz. Yöresel yemeklerimizden mantı, kes, ayran aşı yapacağız. Bunu gençlerimize öğretiyoruz. Gençlerimiz de öğrenip bizden sonrakilere aktaracak." dedi.
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