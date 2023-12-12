 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırgız yazar Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde'de anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgız yazar Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde'de anıldı

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen programda anıldı.

Kırgız yazar Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde\'de anıldı
12.12.2023 - 17:30,
Abone Ol

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen programda anıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Doğumunun 95. yıl dönümüne ithafen Cengiz Aytmatov ve doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen Baken Kıdıkeyeva" anma programında yaptığı konuşmada, Cengiz Aytmatov'un Kırgız edebiyatı denilince akla gelen ilk isim olduğunu söyledi.

Aytmatov'un isminin Kırgızistan'la sınırlı kalmadığını belirten Rektör Uslu, şunları kaydetti:

"Aytmatov, Türklüğün ve Türk edebiyatının dünyadaki sesidir. O, 170'ten fazla dile tercüme edilen ve baskı sayısı 60 milyonu aşan eserleriyle Tanrı Dağları'nın eteklerini yurt edinen Türklerin aşkını, düşünüş ve yaşayış biçimlerini, hayat felsefesini, dini ve milli kimliğini dünyaya duyurmuştur. Bir diğer önemli isim olan Baken Kıdıkeyeva da kardeş Kırgız halkının yetiştirdiği çok önemli bir halk sanatçısıdır. TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin 39. Dönem Toplantısı'nda 2023 yılı, Baken Kıdıkeyeva'nın aziz hatırasına anma yılı olarak ilan edilmiştir. "

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) İdari, Mali ve Hukuki İşler Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu da Cengiz Aytmatov ve Baken Kıdıkeyeva'nın, isimlerini tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

Cengiz Aytmatov'un eserlerini dünyada herkesin okuduğuna dikkati çeken Mülazımoğlu, "Aytmatov, Kırgız halkının milli kimliğini, örf ve adetini, gelenek, göreneklerini, yaşam tarzını, ahlaki değerlerini, eserlerine yansıtmıştır. Yaşadığı coğrafyanın sevincini ve kaygısını, tecrübelerini yazıya döküp ölümsüzleştirmiştir. Kırgisiztan'ın tiyatro sahnelerini fetheden Baken Kıdıkeyeva ise aynı zamanda sinemanın en parlak yıldızıydı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aytmatov ve Kıdıkeyeva'nın hayatını anlatan kısa film gösterildi, fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer Halisdemir, Cengiz Aytmatov, Niğde, Edebiyat, Sanat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgız yazar Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde'de anıldı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgız yazar Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement