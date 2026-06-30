Kırgızistan, Akaryakıt İçin Alternatif Kaynak Arıyor - Son Dakika
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Kırgızistan, Akaryakıt İçin Alternatif Kaynak Arıyor

30.06.2026 14:31
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Kırgızistan, Rusya'dan petrol ürünleri bağımlılığını azaltarak tedarik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Petrol ürünleri ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan karşılayan Kırgızistan, tedarik güvenliğini sağlamak amacıyla akaryakıt ithalatında alternatif kaynaklar arıyor.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev başkanlığında ülkenin akaryakıt ve petrol ürünleri tedarikinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, akaryakıt ve yağ ürünleri ithalatında alternatif kaynakların oluşturulmasına yönelik raporlar sunulurken, ülkedeki mevcut petrol ürünü rezervleri ve piyasa durumuna ilişkin güncel veriler değerlendirildi.

Küresel jeopolitik faktörlerin tedarik zincirleri ile akaryakıt fiyatlandırması üzerinde baskı oluşturmaya ve ülkeye yapılan sevkiyatların istikrarını etkilemeye devam ettiği vurgulandı.

Ülkenin enerji güvenliğinin sağlanmasının ve iç pazarda akaryakıt kıtlığının önlenmesinin önemine dikkati çeken Kasımaliyev, akaryakıt ve madeni yağ tedarik durumunun günlük olarak titizlikle izlenmesi talimatını verdi.

Toplantıda ayrıca, olası gelişmelere karşı hızlı hareket edilmesini sağlamak ve tüm paydaşların sürekli hazır bulunmasını temin etmek amacıyla koordinasyon toplantılarının haftalık olarak yapılması kararlaştırıldı.

Rusya, Ukrayna'nın rafinerilerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve iç piyasada yaşanan arz açığı nedeniyle akaryakıt ihracatına sıkı kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan, Akaryakıt İçin Alternatif Kaynak Arıyor - Son Dakika

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