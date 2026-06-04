Kırgızistan BMGK Geçici Üyesi Oldu - Son Dakika
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Kırgızistan BMGK Geçici Üyesi Oldu

04.06.2026 11:42
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Cumhurbaşkanı Caparov, BMGK geçici üyeliği için destek veren ülkelere teşekkür etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçilen ülkesinin adaylığını destekleyen BM üyesi ülkelerin liderlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Caparov, sosyal medya hesabından BM üyesi ülkelerin devlet başkanlarına hitaben teşekkür mesajı yayımladı.

Caparov, "3 Haziran 2026'da sizin desteğinizle Kırgızistan Cumhuriyeti, 2027-2028 dönemi için BMGK'nin geçici üyelerinin seçiminde tarihi zafer elde etti." ifadesini kullanarak, destekleyenlere teşekkür etti.

Kırgızistan'ın bu başarıyı, uluslararası toplumun ülkeye duyduğu güvenin göstergesi ve BM'nin tüm üye devletlerine karşı önemli sorumluluk olarak gördüğünü belirten Caparov, "Adaylığımızı destekleyen tüm devletlere içten şükranlarımızı sunuyor, BMGK'de barışın, istikrarın ve çok taraflılığın güçlendirilmesi doğrultusunda sorumlu, yapıcı ve açık bir ortak olma taahhüdümüzü yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Caparov, Kırgızistan'ın BMGK üyeliği süresince uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, çatışmaların önlenmesi, önleyici diplomasinin geliştirilmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünün desteklenmesi yönündeki önceliklerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Küçük ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası sistemdeki rolünün güçlendirilmesine de önem verdiklerini vurgulayan Caparov, iklim, su, dağ ve çevre konularının küresel güvenlik bağlamında ele alınmasının da öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Seçim kampanyası sürecindeki yapıcı rekabet ve karşılıklı saygı dolayısıyla rakibi Filipinler'e de teşekkür eden Caparov, BM üyesi ülkelerin halklarına en derin saygılarını sunarak barış, esenlik ve refah temennisinde bulundu.

Öte yandan Kırgızistan Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın BMGK geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla milletvekillerini ve halkı tebrik etti.

BMGK'nin 2027-2028 dönemi için yapılan seçimde Kırgızistan, 142 oy alarak 5 yeni geçici üyeden biri olmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan BMGK Geçici Üyesi Oldu - Son Dakika

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