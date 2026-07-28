Kırgızistan Büyükelçisi Amasya\'da Ziyaret Gerçekleştirdi

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya'da, Valilik ile Belediye'ye ziyarette bulundu.

Büyükelçi Kazakbaev, kentteki programı kapsamında ilk olarak Amasya Valiliğine geçerek şeref defterini imzaladı.

Kazakbaev, burada Amasya Valisi Önder Bakan ile bir araya gelerek makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağların önemine vurgu yapılarak, Amasya özelinde hayata geçirilebilecek ortak işbirliği fırsatları ele alındı.

Valilik ziyaretinin ardından Amasya Belediyesine geçen Büyükelçi Kazakbaev, Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir tarafından ağırlandı.

Makamda gerçekleşen istişare toplantısında iki ülkenin köklü kardeşlik bağlarına değinen Kazakbaev, Türkiye'nin küresel ve bölgesel liderliğinden gurur duyduklarını ifade etti. Büyükelçi, Amasya ile Kırgızistan şehirleri arasındaki ticari, kültürel ve ekonomik köprüleri daha da güçlendirmek istediklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir ise iki ülke arasındaki dostane ilişkileri yerel yönetimler bazında her zaman desteklemeye hazır olduklarını belirterek Büyükelçi Kazakbaev'e nazik ziyareti için teşekkür etti.