Kırgızistan Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine Başvurdu

12.02.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Caparov, görev süresi ve seçim konularında Anayasa Mahkemesine açıklık talep etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, görev süresi ve seçim usullerini düzenleyen anayasal hükümlere açıklık getirilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, anayasadaki görev süresi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin maddelerin resmi olarak yorumlanması için dilekçe verdi.

Söz konusu başvuruda, kamuoyundaki yoğun tartışmalar ve uzmanlar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle 27 Haziran 2010 tarihli Anayasa'nın ilgili maddeleri ile 11 Nisan 2021 referandumuyla kabul edilen "Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasası Hakkında Kanun" hükümleri arasındaki çelişkilerin giderilmesi istendi.

Mahkemenin, cumhurbaşkanının görev süresinin başlangıç tarihi ve süresine ilişkin belirsizlikleri gidermeyi amaçlayan bu başvuruyu 17 Şubat'ta öncelikli olarak karara bağlaması bekleniyor.

Görev süresi ve seçim takvimi tartışılıyor

Ülkede bir süredir medya ve kamuoyunda, mevcut Cumhurbaşkanı'nın seçildiği dönemdeki anayasa uyarınca görev süresinin "bir dönem ve 6 yıl" ile sınırlı olduğu dile getirilmişti.

Ayrıca, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 75 kişilik bir grup, 9 Şubat'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na ortak bir mektup göndererek mevcut anayasadan kaynaklanan "hukuki belirsizliğin" giderilmesi için erken cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasını talep etmişti.

Üst düzey görevden alma ve operasyonlar

Cumhurbaşkanı Caparov 10 Şubat'ta Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'i görevden almış, yerine vekaleten Cumgalbek Şabdanbekov'u atamıştı.

Öte yandan emniyet güçleri, erken seçim talebiyle kitlesel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen gruba yönelik operasyon başlatmıştı.

Mektuba imza atan 75 kişinin ifadesine başvurulurken, bu kişilerden 5'i "kitlesel ayaklanma organize etme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu da 12 Şubat'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuş, yerine Marlen Mamataliyev seçilmişti.

Caparov, Ocak 2021'de cumhurbaşkanlığı görevine geldikten sonra "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişi öngören ve cumhurbaşkanının görev süresini "iki dönem 5'er yıl" öngören yeni anayasa kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Putin’in olası yeni hedefi NATO’yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı

21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 21:55:49. #7.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.