Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bayrak Değişikliği Kanununu İmzaladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, ülke bayrağında değişiklik öngören kanunu imzaladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov'un, Meclis tarafından 20 Aralık'ta kabul edilen Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, kanunun, Kırgız Cumhuriyeti'nin ana devlet sembollerinden biri olan ülkenin bayrağını iyileştirmek amacıyla kabul edildiği vurgulandı.

Ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirildiği belirtilen açıklamada, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Bayrağı görselini taşıyan her türlü resmi belge ve araç plakalarının geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Kanun tasarısı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un inisiyatifiyle Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve milletvekili Ulan Primov tarafından hazırlayıp Meclis'in onayına sunulmuştu.