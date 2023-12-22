 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bayrak Değişikliği Kanununu İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bayrak Değişikliği Kanununu İmzaladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülke bayrağında değişiklik öngören kanunu imzaladı. Kanun, ülkenin bayrağını iyileştirmek amacıyla kabul edildi ve dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirildiği belirtildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bayrak Değişikliği Kanununu İmzaladı
22.12.2023 - 17:29,
Abone Ol

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, ülke bayrağında değişiklik öngören kanunu imzaladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov'un, Meclis tarafından 20 Aralık'ta kabul edilen Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, kanunun, Kırgız Cumhuriyeti'nin ana devlet sembollerinden biri olan ülkenin bayrağını iyileştirmek amacıyla kabul edildiği vurgulandı.

Ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirildiği belirtilen açıklamada, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Bayrağı görselini taşıyan her türlü resmi belge ve araç plakalarının geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Kanun tasarısı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un inisiyatifiyle Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve milletvekili Ulan Primov tarafından hazırlayıp Meclis'in onayına sunulmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırgızistan, Aralık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bayrak Değişikliği Kanununu İmzaladı - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:08:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bayrak Değişikliği Kanununu İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement