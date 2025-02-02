Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Caparov, 4-7 Şubat'ta Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret Xi Jinping'in davetiyle.

02.02.2025 10:11
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BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 4-7 Şubat tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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