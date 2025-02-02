BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 4-7 Şubat tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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