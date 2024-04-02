Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Çin\'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi ile görüştü

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, ülkede temaslarını sürdüren Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Vali Tuniyaz ile görüşmesinde, Kırgızistan ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de dahil insani, dijitalleşme, lojistik, yatırımlar ve tarım ile ilgili konuları ele aldı.

Caparov, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile işbirliğinin artırılmasının ve ortak projelerin uygulamasını hızlandırmanın önemine dikkati çekti

Çin ile işbirliğini genişletmeye ve güçlendirmeye her zaman hazır olduğunu ifade eden Caparov, Çin'in, Kırgızistan'ın ana ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Caparov, Kırgızistan ile Çin arasındaki karşılıklı güvenin, bölgedeki istikrar ve güvenliğin yanı sıra kapsamlı stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Caparov, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolu inşaatı projesinin önemini vurguladı.

"Kırgızistan'a 50'den fazla firmanın temsilcisi ile geldik"

Tuniyaz ise Kırgızistan'a ortak projeleri hayata geçirmeye hazır 50'den fazla büyük firmanın temsilcisi ile geldiklerini belirtti.

Ortak ticaret hacminin arttığına dikkati çeken Tuniyaz, ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tuniyaz, daha önce iki tarafın liderliğinde ele alınan ve uygulamaya hazır projelere her zaman büyük önem verdiklerini söyledi.