Kırgızistan Cumhurbaşkanı, emeklilik birikimlerinin altın ve menkul kıymetlerde değerlendirilmesini onayladı - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı, emeklilik birikimlerinin altın ve menkul kıymetlerde değerlendirilmesini onayladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, emeklilik birikimlerinin altın ve menkul kıymetlerde değerlendirilmesini onayladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, emeklilik birikimlerinin altın ve menkul kıymetlerde değerlendirilmesini öngören kanun değişikliğini onayladı. Kanun, emeklilik tasarruflarının büyümesini ve güvenliğini sağlamak için finansal araçlar listesinin genişletilmesini öngörüyor.

30.04.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, emeklilik birikimlerinin altın ve menkul kıymetlerde değerlendirilmesini öngören kanun değişikliğini onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Meclis tarafından 3 Nisan'da kabul edilen ve devlet emeklilik birikimlerinin çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilmesini öngören kanun değişikliğini imzaladı.

Kanun, emeklilik tasarruflarının büyümesini ve güvenliğini sağlamak için finansal araçlar listesinin genişletilmesini öngörüyor.

Kırgızistan Devlet Sosyal Fonu, emeklilik tasarruflarını altın, gümüş, platin gibi değerli madenlerin yanı sıra menkul kıymetlerde de değerlendirebilecek.

Değişiklik öncesinde, Devlet Sosyal Fonu vatandaşların emeklilik tasarruflarını sadece bankalarda değerlendirilebiliyordu.

Kaynak: AA

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