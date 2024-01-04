Kırgızistan Cumhurbaşkanı, İran\'daki terör saldırılarını kınadı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırısıyla ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziye telgrafı gönderdi.

Kırgızistan'ın, küresel barışı ve istikrarı tehdit eden her türlü terörizmi güçlü bir şekilde kınadığını belirten Cumhurbaşkanı Caparov, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş İran halkına en derin başsağlığı dileklerini iletti.