Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İmam Serahsi Camisi'nde iftar verdi - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İmam Serahsi Camisi'nde iftar verdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İmam Serahsi Camisi\'nde iftar verdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nde toplanan vatandaşlarla birlikte akşam namazını kıldı ve iftar yaptı. Caparov, cemaate hitap ederek ramazan ayını kutladı ve ülkede yayılan kızamık hastalığına dikkat çekti. Ayrıca, vatandaşlara aşı olmayan çocuklarının sağlığı için aşı yaptırma çağrısında bulundu. İftar programında Kırgızistan mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.

15.03.2024 20:59  Güncelleme: 21:02
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nde iftar verdi.

Caparov, İmam Serahsi Camisi'nde toplanan vatandaşlarla saf tutarak akşam namazını kıldı ve ardından iftar yaptı.

Burada cemaate hitap eden Caparov, Müslümanların ramazan ayını kutladı ve ülkede kızamık hastalığına neden olan virüsün yayıldığına dikkati çekti.

Caparov, vatandaşlara aşı olmayan çocuklarının sağlığı için aşı yaptırması çağrısında bulundu.

Davetlilere Kırgızistan mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Kızamık, Politika, Güncel, Son Dakika

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