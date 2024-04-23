Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Kırgızistan\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23.04.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, büyükelçilik mensupları, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumların yetkilileri ve temsilcileri, üniversite camiası, öğretmenler, iş insanları, Ahıska Türkleri ve Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, törene katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Doğan, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü gururla ve heyecanla kutluyoruz." dedi.

Aziz Türk milletinin her yaştaki ferdiyle zafere ve Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele ettiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir ilkesi, meclisin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur."

Doğan, 23 Nisan'ın, Türk milletinin iradesi dışında hiçbir güç ve yönetimin vesayetini tanımayacağını ve tam bağımsızlık yolunda kararlılığın ilanı olduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan aziz milletinin her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edindiğini vurgulayan Doğan, "En büyük arzumuz çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmek ve bırakmaktır." diye konuştu.

Doğan, millet olarak çocukları dünyada en kıymetli varlık olarak gördüklerini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürü olduğunun altını çizdi.

"İstiklal harbimizin başkomutanı, TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullanan Doğan, tüm çocukların bu istisna bayramını kutladı.

Kutlama, Bişkek İlkokulu'nda devam etti

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi.

Okul önünde kurulan sahne Kırgızistan ve Türkiye bayraklarıyla, okul pencereleri de 23 Nisan yazı ve süslemeleriyle donatılırken, okul binasının ön ve yan cephesine Atatürk'ün dev posterleri asıldı.

Saygı duruşu ve milli marşın okunmasıyla başlayan programda Büyükelçi Doğan, Bişkek Türk Okulu Müdürü Galip Yavuzarslan, günün anlam ve önemini vurgulayan birer konuşma yaptı.

İlkokul öğrencilerinin halk oyunları, modern oyunları, çeşitli dans ve sahne gösterileri beğeni topladı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Kırgızistan, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:25 Halil Umut Meler, EURO 2024’te görev alacak Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev alacak
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:31:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement