Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihi Belirlendi
Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihi Belirlendi

17.02.2026 17:18
Kırgızistan Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimlerinin 24 Ocak 2027'de yapılacağını açıkladı.

Kırgızistan Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin 24 Ocak 2027'de yapılacağına hükmetti.

Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, anayasadaki görev süresi ve seçim tarihine ilişkin yaptığı başvurunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçiminin 2027 yılının ocak ayının dördüncü pazar günü yani 24 Ocak 2027'de yapılacağı, Meclis tarafından seçim gününden en geç dört ay önce 24 Eylül 2026'da ilan edilmesi gerektiği" vurgulandı.

Mahkeme, ayrıca erken cumhurbaşkanı seçiminin, cumhurbaşkanının görev süresini düzenleme aracı olarak görülemeyeceğine hükmetti.

Böylece, 2010 Anayasası'na göre halk oylamasıyla seçilen ve görevine başlayan Cumhurbaşkanı, görevini o dönemde belirlenen altı yıllık süre içerisinde tamamlayacak.

Buna göre, mevcut cumhurbaşkanı altı yıllık görev süresini tamamladıktan sonra, 2021 Anayasası'nın getirdiği kurallar çerçevesinde bir kez daha aday olma hakkına sahip olacak.

Ancak ikinci dönem seçilmesi durumunda görev süresi yeni anayasaya uygun olarak beş yılla sınırlı kalacak.

Görev süresi ve seçim takvimi tartışma konusu oldu

Caparov, Ocak 2021'de cumhurbaşkanı olduktan sonra cumhurbaşkanlığı süresini "bir dönem ve 6 yıl" olarak kabul eden "parlamenter sistem"den "cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişi öngören ve görev süresini "iki dönem 5'er yıl" olarak belirleyen yeni anayasa kabul edilmişti.

Ülkede bir süredir medya ve kamuoyunda, mevcut cumhurbaşkanının seçildiği dönemdeki anayasa uyarınca görev süresinin "bir dönem ve 6 yıl" ile sınırlı olduğu dile getirilmişti.

Ayrıca, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 75 kişilik bir grup, 9 Şubat'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na ortak bir mektup göndererek mevcut anayasadan kaynaklanan "hukuki belirsizliğin" giderilmesi için erken cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Caparov da anayasadaki görev süresi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin maddelerin resmi olarak yorumlanması için 13 Şubat'ta Anayasa Mahkemesine dilekçe vermişti.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Anayasa Mahkemesi, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
