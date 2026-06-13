Kırgızistan\'da Geleneksel Kermes

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çocuklar yararına düzenlenen geleneksel kermeste, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği stant açtı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının organizasyonunda, ülkede görev yapan büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla Intımak-2 Parkı'nda geleneksel kermes düzenlendi.

Çocukların korunmasına adanan ve yoğun ilgi gören etkinlik, bir kültür şölenine dönüştü.

Türk kültürü ve lezzetleri yoğun ilgi gördü

Kermeste Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince açılan stantta ziyaretçiler, Türkiye'nin tarihini, kültürünü ve turizmini yansıtan tabloları, resimleri, hediyelik eşyayı, kitap ve dergileri inceleme ve satın alma fırsatı buldu.

Standı ziyaret eden konuklara ayrıca Türk diplomatların eşlerinin ve elçilik çalışanlarının özenle hazırladığı geleneksel lezzetler, yiyecek ve içecekler sunuldu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Dr. Mekin Mustafa Kemal Ökem ve eşi Doç. Dr. Zeynep Güldem Ökem'in ev sahipliği yaptığı stantta, Türk standı katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Büyükelçi Ökem, standı ziyaret eden Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Meder Abakirov ve Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Viktoriya Mozgaçeva'ya Türk kahvesi ikram etti.

"Etkinlik çok renkli ve dolu dolu geçiyor"

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abakirov, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu, diplomatik temsilcilerle, burada görev yapan tüm büyükelçilerle birlikte çocukların korunmasına adanmış geleneksel bir etkinliğimizdir. Bu kermes aynı zamanda diplomatik misyonlarla nasıl bir işbirliği içinde çalıştığımızın da güzel bir göstergesidir. Etkinliğin bu kadar popüler olmasından ve yoğun ilgi görmesinden çok memnunum. Her büyükelçilik kendi kültürünü, renklerini sergileyerek bu anlamlı amaca küçük birer katkıda bulunmaya çalışıyor. Etkinlik son derece renkli, dolu dolu ve oldukça iyi gidiyor."

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kermes, farklı ülkeleri temsil eden öğrencilerin sergilediği geleneksel dans gösterileri ve seslendirdikleri şarkılarla sona erdi.