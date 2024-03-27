Kırgızistan'da Neneler Geleneklerini Yaşatıyor

Kırgızistan'da folklora meraklı neneler "Türkü Kervanı" projesi ile geleneklerini yaşatıyor.
Ses sanatçısı ve sunucu Venera Pirmatova, folklor yeteneğini sergileme imkanı olmayan, yaratıcılığını artırmak ve sosyalleşmek isteyen her yaştan insanı "Türkü kervanı" projesi ile bir araya getirdi.
Proje ile aile değerlerini ve geleneklerini koruyan, torunlarının hobilerini ve yeteneklerini geliştiren neneler dikkati çekiyor.
Ülkedeki televizyon programlarına, yerel ve ulusal bayramlara, festivallere davet edilen folklora meraklı neneler etkinliklerin vazgeçilmezleri olarak öne çıkıyor.
Neneler, katıldıkları etkinliklerde, kendileri için yazılan şarkıları seslendiriyor, dans ediyor, milli yemekleri hazırlıyor ve yapılırken uygulanması gereken püf noktalarını paylaşıyor, geleneksel kıyafetleri ve Kırgız kadınlara özgü başörtüsü "eleçek"i tanıtıyorlar.
Neneler kültürlerine olan sevgileriyle ulusal sanatın gelişimine katkıda bulunuyor, göçebe kültürün geleneklerinin yaşatılmasına katkı sağlıyor.
"Amacım, yetenekleri keşfetmek ve geleneklerimizi yaşatmak"
Pirmatova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet kanalında sunuculuk yaptığı dönemde ülke genelindeki yetenekli insanları bir araya getirmeye karar verdiğini belirterek, "Amacım yetenekleri keşfetmek ve geleneklerimizi yaşatmak." dedi.
Pirmatova, 2021'de kurduğu "Türkü Kervanı" (Yr Kerbeni) projesinde her yaştan insanı buluşturduğunu ve arkadaşı ses sanatçısı Tolkun Orozobayeva ile organizasyonlar düzenlediklerini aktardı.
Ülkenin her bölgesinde görevlendirilen proje koordinatörleri sayesinde yetenekli kişilerin tespit edildiğini anlatan Pirmatova, "Topluluklarımız, şarkılar seslendiriyorlar, dans ediyorlar, milli yemekleri hazırlıyorlar ve bunların hazırlanma sırlarını paylaşıyorlar, geleneksel kıyafetlerini ve eleçeki sergileme imkanı buluyorlar." ifadelerini kullandı.
Neneler performanslarıyla dikkat çekiyor
Evlerindeki torunlarına şefkat ve ilgileriyle nazik, duyarlı ve özenli olmayı öğreten neneler, sahnede de ilgi alanlarının ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor.
Ülkedeki 7 bölgenin temsil edildiği Kurmancan-Datka Topluluğu Yöneticisi İrina Tokontayeva, "Kervana aktif şekilde katılarak folklorumuzu yaşatıyoruz. Milli bayramlara davet ediliyoruz. Çeşitli festivallere katılıyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Şair Babaanneler Topluluğu Yöneticisi Sayragül Nurova, "Grubumuzda 10 kadın var. Ev hanımıyız. Torun bakıyoruz. Etkinliklere katılarak geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu proje bizlere güç ve moral oldu." ifadesini kullandı.
Cesur Babaanneler Topluluğun üyesi halk sanatçısı Şahrezada Askarova da memnuniyetini dile getirerek, "Bizleri halkın önüne çıkarıyorlar, bu bizi mutlu ediyor." dedi.
Türk klasik müziğine özel ilgi
Türkiye'den " Üsküdar'a gider iken" şarkısını etkinliklerde seslendiren Bahtıgül Nasipbekova, "Kızlarımız Türkiye'de yaşıyor. Onların tavsiyesi üzerine Türk şarkılarını da seslendirmeye başladık. Halkın güzel tepkisi ile karşılaştık." diye konuştu.
Ses sanatçısı Nurbübü Musaliyeva da anne, vatan, çocuk ve kardeşlik üzerine yazdığı 7 şarkıyı seslendirdiğini belirterek, "Kırgız ve Türk kardeşliği daim olsun ve huzur dolu şarkılarla yaşasınlar." dedi.
Projeye iki yıl önce dahil olan ve Türkçe şarkılar bilen Kakina Mamırbayeva, Kırgızistan ile Türkiye arasında ilişkilerin güçlü olması temennisinde bulundu.
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