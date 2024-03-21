Kırgızistan'da baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, ülkenin tüm ana meydanlarında ve hipodromlarında sportif, geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor.
Bişkek Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana meydanında düzenlediği Nevruz Bayram etkinliğine, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova, Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, yabancı misyon şefleri, büyükelçiler ve kent sakinleri katıldı.
Geleneksel motiflerle süslenen meydanda, çocukların da aralarında bulunduğu folklor gruplarının sahne almasıyla Nevruz'un gelişini simgeleyen tiyatro oyunu sahnelendi.
Kutlama etkinliği, Kırgızların milli çalgısını kullanan 600 komuzcunun sahne aldığı meydanda yerel sanatçıların konseriyle son buldu.
Öte yandan, Bişkek'in batısında yeni hipodromun inşaatının temeli Cumhurbaşkanı Caparov'un katıldığı törenle atıldı.
Nevruz kutlamaları üç gün sürecek
Belediye, ramazan ayı vesilesiyle meydanlardaki kutlamaların üç gün devam edeceğini duyurdu.
Meydanda iftar sofraları kuruldu, eğitim ve sergi alanları oluşturuldu, akşam saatlerinde konserler düzenlenecek.
Nevruz Oş şehrinde de kutlandı
Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un katılımıyla, ülkenin ikinci büyükşehri Oş'ta Nevruz Bayramı kutlandı.
Akılbek Caparov, burada yaptığı konuşmada, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demir yolu projesinin önemine değindi.
Özbekistan ile sınır meselesinin çözüldüğünü anımsatan Caparov, sınır sorunlarının çözümü için Tacikistan ile de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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