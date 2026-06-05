Kırgızistan'da ŞİÖ İç Güvenlik Toplantısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye devletlerinin İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Bişkek'te yapılan ŞİÖ üye devletlerin İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanları Toplantısı'na katılan heyet başkanlarını ağırladı.

Görüşmede dijital teknolojilerin hızlı gelişimiyle ilgili tehditler konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, taraflar bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi ve siber tehditlere karşı ortaklaşa mücadele edilmesinin önemini vurguladı.

Caparov, Kırgızistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığında yapılan toplantıların "ŞİÖ'nün 25 Yılı: Sürdürülebilir Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte" sloganı çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Suç dünyasının yapay zekayı aktif olarak kullandığını, siber saldırıları otomatikleştirdiğini, dezenformasyondan faydalandığını ve yasa dışı finansal akışlar için yeni kanallar oluşturduğunu belirten Caparov, ŞİÖ'nün kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik atılacak adımların önemine dikkati çekti.

Caparov, bu kapsamda alınan önlemler arasında, Bişkek'teki Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Merkezi ile Taşkent'teki Bilgi Güvenliği Merkezi'ni bir araya getirecek ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı bünyesindeki Güvenlik Tehditleriyle Mücadele Merkezi'nin kurulmasının da yer aldığını söyledi.

ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Cumhurbaşkanı Caparov'a güvenliğin güçlendirilmesine yönelik ilgisi için teşekkürlerini ifade etti.

Yermekbayev, Kırgızistan'ı 2027-2028 dönemi için BM Güvenlik Konseyine geçici üye seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, bu başarının ülkenin uluslararası itibarının ve barış ile güvenliğin güçlendirilmesine sunduğu katkının takdir edildiğinin somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Kırgızistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığını aktif ve verimli şekilde yürüttüğünü belirten Yermekbayev, Bişkek'te düzenlenen içişleri ve kamu güvenliği bakanları toplantısının, Kırgızistan'ın girişimiyle 2022 yılında yeniden başlatılan çalışmaların bir parçası olduğunu kaydetti.