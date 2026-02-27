Kırgızistan'da Türk Öğrenciler Ramazan'ı Birlikte Yaşıyor

Türkiye'den lisans eğitimi için Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine (KTMÜ) gelen öğrenciler, ailelerinden binlerce kilometre uzakta ramazan ayının manevi atmosferini ve iftar sevincini birlik içerisinde yaşıyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, KTMÜ bünyesinde düzenlenen geleneksel iftar programları, Türkiye'den gelen öğrenciler ile Kırgız gençleri aynı sofrada buluşturuyor.

Üniversite yönetimi, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ramazan ayı boyunca her gün binlerce öğrenciye ücretsiz iftar yemeği sunuluyor.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, iftarını üniversite yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yaptı.

Kırgız ve Türk lezzetleri aynı sofrada

KTMÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Malatyalı Mehmet Akif Şahin, AA muhabirine, ramazanın Bişkek'te çok keyifli geçtiğini söyleyerek, "Mutfakta samsa (hamur içinde et) ve kurdak (et yemeği) gibi Kırgız geleneksel yemeklerinin yanı sıra Türk lezzetleri de sunuluyor. İftar sonrası arkadaşlarımızla çay eşliğinde yaptığımız sohbetler bize aile özlemini unutturuyor." ifadelerini kullandı.

Orhun Değişim Programı ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden gelen Burçak Niray Oral da Kırgızistan'da ilk kez ramazan heyecanını yaşadığını belirterek, "Üniversitedeki imkanlar çok iyi. Samsa ve lagmanı çok sevdim, sırada beş parmak yemeği var." ifadelerini kullandı.

Isparta'dan gelen Mehmet Yıldırım ise Türkistan coğrafyasında ramazan geçirmenin bir gurur olduğunu vurgulayarak, ramazanın sahurdan iftara kadar üniversitenin medya kanallarında düzenlenen etkinliklerle dolu olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan'ın Narin bölgesindeki Koçkor ilçesinden gelen Çevre Bölümü öğrencisi Bektur Baktıbek uulu, "Türkiye'den gelen kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlıyor, yardım faaliyetlerine katılarak 11 ayın sultanının bereketini birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Orhun Değişim Programı kapsamında Kırgızistan'a gelen KTMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Zelal Al, Bişkek'teki ilk ramazan deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Buradaki ramazan atmosferi gerçekten çok farklı ve etkileyici. Üniversitemizin bünyesindeki radyo ve televizyon kanallarında düzenlenen etkinlikler, bu aya ayrı bir anlam katıyor. Hayırseverlerin destekleriyle kurulan bu sofralar, biz öğrenciler için çok kıymetli."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden değişim programıyla gelen Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nazar Tanrıkulu ise "Tanrı Dağları'nı ziyaret etme fırsatı buldum, baharda tekrar gitmeyi planlıyorum. Ramazan burada çok güzel karşılandı. Menüde çoğunlukla Türk yemeklerinin yer alması sayesinde yabancılık çekmiyoruz ve yemekler konusunda hiç zorlanmadık." dedi.

KTMÜ İlahiyat Fakültesi mezunu Arstanbek Sağınbay uulu, Rektör Ceylan'ın görevlendirmesiyle iftar programlarında dua ettiğini belirterek, "Burada kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Manas çatısı altında bu maneviyatı paylaşmak benim için büyük bir şans." ifadelerini kullandı.

Üniversitedeki iftar yemeklerine katkı sunan Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov da bu ramazanda üniversitede 1500 öğrenciye ikinci kez iftar verdiklerini belirterek "Sadece kampüste değil, köylerde ve cami avlularında da halkla buluşuyoruz. Türkiye ve Kırgızistan için, tüm Müslümanlar için dualar ediyoruz." dedi.