Kırgızistan'da Türk Uzmanlardan E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan'da Türk Uzmanlardan E-Ticaret Eğitimi

Kırgızistan\'da Türk Uzmanlardan E-Ticaret Eğitimi
11.04.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk uzmanlar, Kırgız girişimcilere e-ticaret ve iş planı konusunda eğitim vererek destek sağladı.

Türk uzmanlar, sosyal ve ekonomik refahın artırılması için Kırgız girişimcilere iş planı hazırlama ve e-ticaret konusunda eğitim verdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapasite gelişimine yönelik düzenlenen 5 günlük "iş planı hazırlama ve e-ticaret eğitim programı"na kamuda üst düzey yönetimde yer alan personel, kooperatif başkanları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Eğitime, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek oldu.

Türkiye'nin uzman kadroları, e-ticaret ve işletme kapasite artırımı konusundaki tecrübelerini simülasyonlar eşliğinde yetkililer ve girişimcilerle paylaştı.

Programın başarıyla tamamlanmasıyla birlikte kursiyerler uzmanlıklarını belgelemek amacıyla sertifikalarını düzenlenen törenle teslim aldı.

Türkiye ve Kırgızistan arasında eğitim köprüsü güçleniyor

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine, "Türkiye'nin uzman kadroları, 5 gün boyunca Kırgızistan'daki kardeşlerine iş kurma, mevcut kapasite artırımı ve dijital ticaret konusunda Türkiye'nin tecrübesini aktardı. Umarız, Türkiye ve Kırgızistan arasında kurulan gönül köprüleri eğitim programlarıyla artarak devam edecektir." dedi.

TİKA Genel Merkez Uzmanı Mehmet Taha Doğan da bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılması amacıyla Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da ticaretin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir eğitim programı organize ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve birikimini aktarmayı hedeflediklerini vurgulayan Doğan, projenin TİKA, UNDP ve KOSGEB işbirliğiyle hayata geçirildiğini anımsattı.

Doğan, KOSGEB'den gelen uzmanların Türkiye'nin sektörel faaliyetlerini ve özel sektöre sunulan destekleri girişimcilerle paylaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Türk Uzmanlardan E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 12:27:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da Türk Uzmanlardan E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.