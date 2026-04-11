Kırgızistan\'da Türk Uzmanlardan E-Ticaret Eğitimi

Türk uzmanlar, sosyal ve ekonomik refahın artırılması için Kırgız girişimcilere iş planı hazırlama ve e-ticaret konusunda eğitim verdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapasite gelişimine yönelik düzenlenen 5 günlük "iş planı hazırlama ve e-ticaret eğitim programı"na kamuda üst düzey yönetimde yer alan personel, kooperatif başkanları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Eğitime, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek oldu.

Türkiye'nin uzman kadroları, e-ticaret ve işletme kapasite artırımı konusundaki tecrübelerini simülasyonlar eşliğinde yetkililer ve girişimcilerle paylaştı.

Programın başarıyla tamamlanmasıyla birlikte kursiyerler uzmanlıklarını belgelemek amacıyla sertifikalarını düzenlenen törenle teslim aldı.

Türkiye ve Kırgızistan arasında eğitim köprüsü güçleniyor

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine, "Türkiye'nin uzman kadroları, 5 gün boyunca Kırgızistan'daki kardeşlerine iş kurma, mevcut kapasite artırımı ve dijital ticaret konusunda Türkiye'nin tecrübesini aktardı. Umarız, Türkiye ve Kırgızistan arasında kurulan gönül köprüleri eğitim programlarıyla artarak devam edecektir." dedi.

TİKA Genel Merkez Uzmanı Mehmet Taha Doğan da bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılması amacıyla Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da ticaretin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir eğitim programı organize ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve birikimini aktarmayı hedeflediklerini vurgulayan Doğan, projenin TİKA, UNDP ve KOSGEB işbirliğiyle hayata geçirildiğini anımsattı.

Doğan, KOSGEB'den gelen uzmanların Türkiye'nin sektörel faaliyetlerini ve özel sektöre sunulan destekleri girişimcilerle paylaştığını kaydetti.