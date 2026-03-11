Kırgızistan'da Yeni Kabine Yemin Töreni

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından atanan 7 bakan ve 1 komite başkanı, Meclis Genel Kurulunda düzenlenen törenle yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev'in başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Caparov tarafından atanan yeni kabine üyeleri için yemin töreni düzenlendi.

Genel Kurulda, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tarım, Su Kaynakları ve Gıda Sanayisi Bakanı Erlist Akunbekov, Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Kanat Sagınbayev, Bilim, Yüksek Öğretim ve İnovasyon Bakanı Gülzat Isamatova, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Talantbek Soltobayev, Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Akıl Toktobayev, Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov, Acil Durumlar Bakanı Kanatbek Çınıbayev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Cumgalbek Şabdanbekov yemin etti.

Yemin töreninin ardından milletvekillerine hitap eden Caparov, meclis çalışmalarının dijitalleştirilmesi, devletin personel politikası, eğitim sektörünün geliştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele konularına değindi.

Kırgızistan hükümetindeki bu geniş çaplı görev değişikliği, 10 Şubat'ta Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in ve üç yardımcısının görevden alınmasının ardından yapılmıştı.