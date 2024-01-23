- Kırgızistan'daki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı

BİŞKEK - Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev, Kırgızistan'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Kırgızistan'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev açıklamalarda bulundu. Acikeev, depremin yerel saatle 00.09'da Çin topraklarında meydana geldiğini belirterek, Kırgızistan'ın Çin ile olan sınırına yakın Isık Göl bölgesinin Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinde şiddetli sarsıntıların hissedildiğini kaydetti. Acikeyev, "Başkent Bişkek'te deprem 4-5 büyüklüğünde hissedildi. An itibarıyla Ceti Ögüz, Aksu ve Tüp ilçelerinin yanı sıra başkent Bişkek'te can kaybı ve hasar kaydedilmedi" dedi.

Deprem Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da da hissedildi

Halkın sokağa döküldüğü Kırgızistan'da akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu. Deprem, Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da da hissedildi. Kazakistan Ulusal Sismolojik Gözlem ve Araştırma Bilimsel Merkezi Başkanı Daulet Sarsenbayev, yaptığı açıklamada depremin Almatı bölgesi ve Almatı şehrinde hissedildiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilmiş, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edilmişti.