Kırgızistan\'daki Göçebe Oyunları\'nda 28 ülkeden 160 akademisyen buluştu

ÇOLPON- Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısında devam eden 6. Dünya Göçebe Oyunları, 28 ülkeden 160 akademisyenin katıldığı "Göçebe Medeniyetler: Miras, Paradigmalar ve Gelecek Perspektifleri" Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Göçebe Medeniyet Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta katılımcılar, göçebe medeniyetlerin tarihsel ve kültürel miraslarını, felsefelerini, geleneklerini ve değerlerini, göçebelik biliminin geliştirilmesine ve disiplinler arası araştırmalara yönelik modern yaklaşımlar ile bu alandaki güncel konuları ele aldı.

Konferansın, Kırgızistan'ın uluslararası bilimsel diyaloğunun geliştirilmesine, akademik işbirliğinin güçlendirilmesine ve dünyanın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan göçebe medeniyetlerin bilimsel açıdan incelenmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan bilimsel etkinlik kapsamında Kırgızistan Bilim, Yüksek Öğrenim ve İnovasyon Bakanı Gülzat İsamatova'nın moderatörlüğünde konferanstaki oturum başkanları basın brifingi verdi.

"Dünya Göçebe Oyunları, tarihimizi ve kültürümüzü incelemede yeni bir seviyedir"

Kırgızistan Devlet Sekreteri Arslan Koyçiyev, "Dünya Göçebe Oyunları, tarihimizi ve kültürümüzü incelemede yeni bir seviyedir." dedi.

Avrasya göçebeliğinin son mirasçıları olarak yerleşik uygarlığın baskısıyla yüz yıl önce yerleşik hayata geçtiklerini belirten Koyçiyev, "Her şey yüz yıl önce başladı. Yüz yıl sonra, Avrasya göçebe bilincinde geçmişimizi yeniden hatırladık ve her şeyden önce bunu Göçebe Oyunları şeklinde uluslararası bir proje olarak ortaya koyduk." diye konuştu.

"Dedelerimiz, babalarımız son göçebeler oldu, belki biz de o son göçebeler kuşağı arasında olacağız." diyen Koyçiyev, buna rağmen 20. yüzyılda Kırgız Devletinin üç bin yıllık tarihindeki en büyük sıçramayı gerçekleştirdiğini, bu dönemin büyük tarihi ve kültürel başarılarla dolu olduğunu ve asıl temennilerinin bu yeniliği 21. yüzyılda tekrarlamak olduğunu söyledi.

Koyçiyev, Kırgız topraklarının yüzyıllardır göçebe uygarlığının tarihinin ve kültürünün şekillendiği bir bölge olduğunu belirterek, göçebeler konusunun Türk dünyası, Çin ve Rusya ile ilişkiler bağlamında incelenmesinin gerekliliğini vurguladı.

"Göçebe bilimi artık marjinal değil"

"Küresel Medeniyette Göçebe Kültürü" başlıklı oturumun başkanı Çolpon Turdaliyeva, "Dünyanın 28 ülkesinden katılım var. Bu, göçebe biliminin bugün marjinal olmadığını gösteriyor." dedi.

Turdaliyeva, dünyada 30-40 milyon insanın hala göçebe veya yarı göçebe yaşam sürdürdüklerini belirterek, bu mirasın Avrasya, Orta Doğu ve Afrika'da yaşatılmaya devam ettiğini vurguladı.

Oturumun ayırt edici özelliklerinden birinin "metodolojik nomadizm" olduğunu ifade eden Turdaliyeva, sunulan teorilerin disiplinlerarası nitelik taşıdığına dikkati çekti.

"Göçebe kültürü, yaşayan canlı bir sanat sistemidir"

"Dünya Göçebelerinin Kültürel Mirası" başlıklı oturumun başkanı Roza Amanova da Dünya Göçebe Oyunları kapsamındaki bilimsel ve entelektüel platformda düzenlenen oturumun amacının, göçebelerin kültürel mirasını yalnızca tarihi bir olgu şeklinde değil yaşayan sanat sistemi şeklinde ele almak olduğunu söyledi.

Bilimsel tartışmaların içeriğinde dijital etnomüzikoloji, elektronik arşivler, veri tabanları ve modern araştırma yöntemleri gibi güncel konuların ele alındığını belirten Amanova, geleneksel kültür ile geleneksel müzik sanatının ulusal parametreler çerçevesinde derinlemesine inceleneceğini dile getirdi.

Göçebe siyasi sistemlerin temelinde kurultay geleneği yatıyor

"Göçebe toplumlarda siyasi ve hukuki sistemler" başlıklı oturumun başkanı Bekbosun Borubaşov da göçebe medeniyetinin temelinde doğaya duyulan hassasiyet ve saygı gibi küresel değerlerin bulunduğunu söyledi.

Borubaşov, göçebe toplumlarda liderlerin her zaman kurultaylar düzenleyerek kamuoyunu dikkate aldığını ve siyasi kurumların bu katılımcı temel üzerine inşa edildiğini dile getirdi.

Yusuf Has Hacip'in adil devlet teorisine atıfta bulunan Borubaşov, adaletin tesis edilmesiyle fırsatların doğduğunu ve hukuki sistemlerin bu doğrultuda şekillendiğini anlattı.

Birçok kültürel program düzenlendi

Çolpon-Ata'daki Göçebe Medeniyet Merkezi, "Büyük Dağların Öyküsü" adlı heykel ve resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Merkez genelinde 16 taş ve 7 kum heykel ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ziyaretçiler, resim, grafik sanat ve seramik alanlarında düzenlenen rehberli turlara ve uygulamalı ustalık sınıflarına katıldı.