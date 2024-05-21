Kırgızistan Dışişleri Bakanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Bişkek'te bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Kulubayev'in Pakistanlı öğrencilerin güvenliği için gerekli önlemleri aldıklarını belirttiği ifade edildi. Ayrıca, Dar'ın Bişkek'teki hastanede tedavi gören Pakistan uyruklu hastaları ziyaret ettiği bilgisi de verildi.

21.05.2024 22:47
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Kulubayev, ülkesini ziyaret eden Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezince yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Kulubayev, Kırgızistan kolluk kuvvetleri, Pakistanlı öğrencilerin güvenliklerini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldıklarına dair güvence verdi." ifadesi yer aldı.

Bu arada Dar, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in eşliğinde Bişkek'teki hastanede tedavi gören Pakistan uyruklu hastaları ziyaret etti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Mayıs'ta gasbedilen ve tehdide maruz kalan yabancı uyruklular ile yerel halk kavga etmişti.

Söz konusu olayın videosunun WhatsApp sohbet gruplarından paylaşılması üzerine 18 Mayıs'ta yabancı uyruklu öğrencilerin kaldığı hostel ve yurtların önünde büyük bir kalabalık oluşmuş, yaşanan arbedede aralarında Pakistanlı öğrencilerin de olduğu 29 kişi yaralanmıştı.

Hükümet olayları kınamış ve sorumluların cezalandırılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan Dışişleri Bakanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika

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